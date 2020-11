Neuchâtel – Les entreprises touchées par la crise liée au Covid Dans son bilan conjoncturel, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie révèle qu’un peu plus de 40% des entreprises du canton considèrent le marché actuel comme «mauvais à médiocre».

Le télétravail pourrait s’inscrire dans la durée au sein des entreprises neuchâteloises. 80% des sociétés qui le pratiquent actuellement pensent le maintenir une fois la crise du Covid passée . (image d’illustration) KEYSTONE

Les entreprises neuchâteloises subissent de plein fouet les effets de la crise actuelle. La dégradation de la marche des affaires est attendue pour un grand nombre. Un quart des sociétés a été contraint à réduire ses effectifs en 2020 et 17% pensent encore le faire en 2021.

Parmi les 321 entreprises qui ont répondu au sondage, «42% considèrent la marche actuelle des affaires comme «mauvaise à médiocre», contre 23% «bonne à excellente». Pour les six prochains mois, la tendance continue à se dégrader», a indiqué lundi la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). Les perspectives «sont plus sombres» pour l’industrie que pour les services.

Par rapport aux trois dernières années, le pourcentage d’entreprises anticipant une mauvaise à médiocre marche des affaires (44%) pour les six prochains mois a fortement augmenté. Le coefficient se montait auparavant à 16%, si l’on prend la moyenne des enquêtes 2017 à 2019.

Investissements stables

Le pourcentage d’entreprises prévoyant des investissements dans les 12 prochains mois (34%) reste stable par rapport aux enquêtes 2017-2019 (moyenne de 35%). Plus de 215 millions de francs pourraient être investis dans le canton de Neuchâtel en 2021. Sur ce montant, 55% sont répartis entre quelques acteurs économiques.

«Malgré la possibilité de recourir au chômage partiel (RHT), les conséquences sur l’emploi se font sentir», a noté la CNCI. 25% des entreprises ont été contraintes de diminuer leurs effectifs en 2020 (37% dans l’industrie et 18% dans les services). Pour 2021, 29% des entreprises du secteur industriel prévoient une diminution des effectifs, contre 11% dans les services.

Cette évolution ne se traduit pas toutefois encore par une hausse marquée du chômage. Dans son bulletin conjoncturel, le Service statistique a observé qu’au 3e trimestre, le taux de chômage du canton de Neuchâtel s’est établi à 4,9%, soit +0,3 point par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le taux de chômage affiche une hausse de 1,6 point.

Au niveau des frontaliers, ils étaient 13’214 à être actifs sur le marché du travail neuchâtelois au 3e trimestre, soit une baisse de 1,1% par rapport aux trois mois précédents. En rythme annuel, la croissance du nombre de frontaliers est stable.

Ne pas sous-estimer la résilience

Dans son analyse conjoncturelle, le Service de la statistique a aussi relevé que la situation conjoncturelle «n’est pas bonne». Selon l’économiste Jean-Pierre Ghelfi, il ne faut toutefois «pas sous-estimer la résilience des structures économiques du canton. La quasi-totalité des entreprises appartient au groupe des PME, dont l’une des caractéristiques est d’avoir beaucoup de souplesse pour faire face aux changements constants de la vie économique.»

Le télétravail bien installé Afficher plus Le télétravail pourrait s’inscrire dans la durée au sein des entreprises neuchâteloises. 80% des sociétés qui le pratiquent actuellement pensent le maintenir une fois la crise du Covid passée, selon un sondage de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). Parmi les firmes neuchâteloises qui n’avaient pas mis en place de télétravail, 41% ont été incitées ou contraintes à l’instaurer par la crise du Covid-19, a indiqué lundi la CNCI à propos de son sondage, auquel 321 membres ont répondu. Il est à noter que 25% des entreprises le pratiquaient déjà de manière régulière avant la crise et 28% le permettaient de manière plus restrictive.

ATS/NXP