Les JO de Tokyo en direct - Les épéistes suisses éliminés en quarts de finale

Athlétisme

Loïc Gasch (26 ans) n’a pas passé le cap des qualifications du concours de saut en hauteur, vendredi matin au Olympic Stadium de Tokyo.

Loïc Gasch AFP

Le Vaudois, qui visait la finale, a échoué à trois reprises face à une barre posée à 2,25 m. «Je me sentais en forme, je suis en forme, mais je n’ai pas réussi à l’utiliser, a-t-il réagi. Techniquement, je n’ai pas trouvé les sensations dont j’avais besoin pour aller plus haut. Je suis très déçu, ce n’était pas ça le plan. Mais on va se relever et se préparer au mieux pour la suite. »