Ingénierie en zone de guerre – Les EPF et la Croix-Rouge développent l’humanitaire high-tech Les écoles polytechniques signent un partenariat avec le CICR. Elles mettent leurs connaissances au service de l’aide humanitaire. Emmanuel Borloz

«Les conflits sont de plus en plus complexes et les défis humanitaires que posent la violence, le changement climatique et les pandémies sont toujours plus grands. Nous devons nous assurer que les services humanitaires évoluent de sorte à rester pertinents, efficaces et inclusifs, et puissent répondre aux besoins les plus urgents des populations.» Le constat, tiré par Peter Maurer, président du CICR, résume à lui seul la raison d’être du partenariat annoncé jeudi: les EPF mettent leurs compétences au service de la Croix-Rouge. Sa mission: que la science et la technologie aident à relever les défis posés à l’aide humanitaire.