Les EPF ont un nouveau président

L'annonce très attendue dans les labos du pays vient de tomber: le Conseil des Écoles polytechniques fédérales (EPF) a un nouveau président. Sur proposition de Guy Parmelin, ministre de tutelle des EPF, le Conseil fédéral annonce la nomination de Michael Hengartner, recteur de l’Université de Zurich depuis 2014, à ce poste.

À mi-chemin entre la science et la politique, le poste de président des EPF, organe stratégique qui désigne les professeurs des écoles polytechniques et qui tranche lorsque l’un d’eux dérape, n'est pas une sinécure. Le président, consulté quant à l'orientation des écoles, doit également affronter le politique lorsque sont discutées les enveloppes budgétaires. Il faut donc être aussi bon scientifique que fin stratège et pouvoir compter sur un réseau solide. «Michael Hengartner remplit tous les critères», a lancé le ministre vaudois à l'heure de l'annonce, évoquant l'excellence des recherches du nouveau président, son excellent réseau, national comme international, on encore ses compétences reconnues à la tête de l'Université de Zurich ainsi que ses bonnes connexions dans les sphères politiques et économiques.

Âgé de 53 ans, le futur président, qui entrera en fonction le 1er février prochain, «a grandi à Québec, possède la double nationalité suisse et canadienne et a étudié la biochimie à l’Université Laval de Québec. Il a obtenu son doctorat en 1994 au Massachusetts Institute of Technology, dans le laboratoire du lauréat du prix Nobel H. Robert Horvitz. Il a ensuite dirigé un groupe de recherche au Cold Spring Harbor Laboratory, aux États-Unis, jusqu’en 2001, année où il a été nommé au poste de professeur titulaire de la chaire Ernst Hadorn, nouvellement créée à l’Institut de biologie moléculaire de l’Université de Zurich. De 2009 à 2014, il a été doyen de la Faculté de mathématiques et de sciences naturelles de l’Université de Zurich», indique la Confédération.

