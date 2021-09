Entreprise de l’alimentation – Les épiceries accessibles 24 h/24 séduisent de plus en plus de villages La Petite Épicerie, la «chaîne» de containers et magasins sans caisse où les producteurs locaux peuvent écouler leurs produits, continue d’étendre son réseau. Jean-Marc Corset

L’Abergement, le 30 août 2021. Derrière sa façade de planches en bois, le magasin de L’Abergement, ouvert en octobre 2020, cache un ancien container maritime recyclé. Jean-Paul Guinnard/24 heures

Éloigné du centre du village, le container maritime à la façade en bois qui abrite La Petite Épicerie de L’Abergement paraît bien isolé pour un commerce de proximité qui vend des produits locaux. Et pourtant, par son côté pratique, cette solution pour faire ses courses séduit de plus en plus de villages dans le Nord vaudois. Il y a désormais six enseignes dans la région, en comptant le nouveau point de vente qui ouvre ses portes ce samedi 11 à Orbe. Et d’autres verront bientôt le jour ailleurs dans le canton.

Proche du carrefour qui relie les villages des alentours, le magasin de L’Abergement est situé près de la route qui mène à la déchèterie, un passage obligé, remarque Stéphanie Favre, cofondatrice de la société La Petite Épicerie Sàrl. Accessible aux clients 24 h/24 grâce à une application mobile dédiée, connecté aux producteurs, qui peuvent réapprovisionner les rayons à tout moment, le container du pied du Jura répond à un besoin en ce lieu déserté des enseignes traditionnelles sur des kilomètres à la ronde.