Petits commerces de proximité – Les épiceries de quartier, le monde au coin de la rue Souvent tenues par des indépendants d’origine étrangère, ces échoppes ne font pas que dépanner. Fenêtres ouvertes sur d’autres cultures, elles favorisent l’intégration et la cohésion sociale. Catherine Cochard

Ahmad Nazem Badawi et sa femme, Raia, devant leur échoppe Le Syrien, à Vevey. Florian Cella

Il est passé 13 heures, ce mardi d’octobre, et le soleil d’automne n’invite pas à retourner au bureau. Les clients et employés d’Ates Mini Market plaisantent à l’entrée du petit commerce de la rue Menthon, à Lausanne, non loin du poste de police de Saint-Martin.

Delil Ates fait des allers-retours entre l’intérieur et l’extérieur de sa supérette, distribuant autant de cafés que de piques à celles et ceux qui lui tombent sous la main. Il s’allume une cigarette tout en appelant son frère Hasan à la rescousse.