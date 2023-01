Commerce de proximité à Lausanne – Les épiceries Terre Vaudoise mettent la clé sous la porte Prométerre doit fermer «à contrecœur» ses deux points de vente ainsi que son service de paniers frais. La faîtière déplore «l’incohérence» des consommateurs. Thibault Nieuwe Weme

En août 2021, Prométerre présentait son point de vente 7/7 à la Croix d’Ouchy. L’aventure prend fin dix-huit mois plus tard, faute de clientèle. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

«C’est avec regret et une certaine émotion que nous vous informons de la décision de fermer nos épiceries de la rue de Genève et de la Croix d’Ouchy dès fin février», peut-on lire sur le site de Terre Vaudoise. Propriétaire des deux points de vente spécialisés dans les produits du terroir à Lausanne – une halle lancée en 2011 et un self inauguré avec enthousiasme à l’été 2021 – l’association Prométerre doit constater avec amertume la diminution de 50% du chiffre d’affaires de ses deux épiceries entre 2021 et 2022. Son service de distribution de paniers frais va également disparaître suite au déclin du nombre d’abonnements. Au minimum deux employés seront licenciés.