Quelques pincées suffisent – Les épices, ces alliées santé sous-estimées Elles relèvent à merveille nos plats préférés, mais elles agissent aussi en secret, offrant à notre corps de nombreux bienfaits. Nicolas Poinsot

Parmi les épices bienfaisantes, le curcuma. Consommé depuis l’Antiquité en Asie, il est connu notamment pour ses effets anti-inflammatoires et antioxydants. Martin Steinthaler/Getty Images

Un tourbillon de couleurs et de goûts. Les épices qui dorment dans nos placards sont souvent regardées comme la touche finale qui sublimera nos plats, des suppléments voués à enchanter yeux et papilles. Des ingrédients à part entière? Quand même pas, semble suggérer une sorte de bon sens commun. À une époque qui considère principalement l’alimentation via les calories, les nutriments, les éléments nécessaires à l’équilibre métabolique, les épices passent pour une sorte de bonus plus connoté plaisir que vraiment utile.

«C’est vrai, leur apport nutritionnel est plutôt anecdotique, constate Sandrine Lasserre, diététicienne ASSD au cabinet Alpha Nutrition et membre de l’Antenne des diététiciens Genevois (AdiGe). En cuisine, elles sont intéressantes pour varier les assaisonnements et redécouvrir un plat, qu’il soit salé ou sucré. Cependant, si peu d’études scientifiques les concernent pour l’instant, on sait que certaines épices ont des effets bénéfiques pour la santé.»