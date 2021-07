Coup de fourchette à Montreux – Les épices sont d’humeur inventive au Beirut Le nouveau restaurant libanais de Montreux parie sur des mélanges maison pour des saveurs raffinées sur une carte richement dotée. Florence Millioud-Henriques

Au Beirut à Montreux, le patron Atef Hamcho et son chef cuisinier Charif Nader. Chantal Dervey/24 heures

C’est un peu comme si la ruelle du Trait, passage trait d’union entre une rue commerçante de Montreux et une autre, n’attendait que ça: un restaurant qui fait le lien entre les cultures autour d’une table qui innove dans le paysage gastronomique déjà en place. Et Atef Hamcho n’attendait lui aussi que ça… mettre le couvert libanais quelque part dans cette ville qu’il habite depuis longtemps.

L’aventure a pu démarrer l’année dernière – sûrement pas la meilleure pour se lancer – mais Le Beirut et son chef cuisinier Charif Nader ont immédiatement trouvé leur clientèle, et même un lundi fâcheusement pluvieux ne la retient pas! Il faut dire que l’aimant est si subtilement épicé qu’il est difficile de lui résister et, à part le décor qui va se réchauffer prochainement avec un peu d’ornementation orientale, tout est séduction.

Il y a de la lumière à la ruelle du Trait! Facebook/beirutrestaurantmontreux

À commencer par l’accueil aussi convivial que généreux dans ses conseils, mais il faut quand même choisir – à moins d’opter pour une proposition de mezzés découverte pour deux, trois ou quatre personnes. La carte est riche et les envies diffuses.

On craque pour les mezzés

Alors pour cette fois, ce sera des falafels (10 fr.) à la fois croquants et fermes qui ont tenu toutes leurs promesses jusque dans leur savoureux parfum épicé, des fatayers aux épinards (11 fr.) où la pâte ne prend pas l’avantage sur la farce rehaussée par une pointe de somak mais où elle l’accompagne, des rikakats au fromage (12 fr.) croustillant à l’extérieur, crémeux à l’intérieur. Et un moutabal (14 fr.) parce que quand même…

Une petite partie du buffet préparé pour le soir de l’inauguration. Facebook/beirutrestaurantmontreux

Dans le large choix de plats de viande, les incontournables sandwichs de la cuisine libanaise sont aussi de la partie. Il reste encore une petite place pour une grillade mixte (35 fr.), l’agneau, le poulet, le kefta accompagnés de houmous et de crème d’ail rivalisent dans leurs robes épicées maison et leurs cuissons parfaites. Le tout arrosé de vins libanais, blancs et rouges, bien sûr! Pour les amateurs, il y a aussi du pastis et de la bière de là-bas.

L’adresse Afficher plus Le Beirut Ruelle du Trait 44, Montreux.

Tél. 021 963 29 33. Fermé le dimanche. Cuisine libanaise, savoureuse et raffinée

Large choix de plats dans une carte appelée à se renouveler

Entre 40 et 80 francs par personne

Beau choix de vins libanais, suisses et français

