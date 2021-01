Crise covidienne – Les Escape Games vaudois craignent de disparaître Alors que plus d’un tiers des gérants de jeux d’évasion du canton ont déjà déposé le bilan, les exploitants restants redoutent la fin de tout leur secteur. Anetka Mühlemann

Nicolas-Guillaume Katz et Polina Nekrasova, membres du comité du Groupement des Escape Games Suisse, espèrent pouvoir ouvrir un jour la nouvelle animation d’Evade Escape Game. VANESSA CARDOSO

Le confinement a-t-il dégoûté la population de jeux d’évasion, ces attractions qui démarrent par un enfermement dans une salle à thème dont on s’extrait à coup d’énigmes? «La demande est toujours là, répond tout de go Nicolas-Guillaume Katz, cofondateur d’Evade Escape Game à Lausanne. On a reçu plein d’appels de gens qui nous soutiennent et voulaient savoir quand on rouvrirait.» Oscillant entre la joie de faire découvrir Le Cannibale qu’il vient de mettre en place et la peur de ne jamais rouvrir, l’entrepreneur pointe la nouvelle souche du virus et l’insuffisance des aides financières pour faire face après déjà plus de huit mois de fermeture exigée: «Ces deux problèmes font que l’avenir est très sombre.»

À l’instar d’autres indépendants, les pros de l’évasion n’ont pas eu droit aux RHT mais n’ont pas pu se délester des charges fixes à payer. En sus des contributions sociales, il y a le loyer. Et comme la plupart ont dû signer le bail à leur nom, il y a un risque de faillite personnelle à la clef. Sur les 28 gérants de jeux d’évasion du canton qui emploient quelque 200 personnes, 10 ont déjà déposé le bilan.

«Si ça continue comme ça, à la mi-février c’est 80% de la profession qui s’écroule, estime le Vaudois, membre du comité du Groupement des Escape Games Suisse, et on va vers du 100% au mois de mars.» Interrogé sur le cas, le Service de promotion de l’économie et de l’innovation précise que, pour les aides en cas de rigueur, il attend encore des décisions du Conseil d’État qui seront prises dans le courant de la semaine.

Les limites de la diversification

Pourtant, les acteurs du secteur ont cherché à être proactifs. Notamment avec la mise en place d’un plan de protection sanitaire validé par les autorités. «On savait que ce serait difficile, car notre activité (ndlr: avec beaucoup de visites d’écoles et de team building) coïncide avec le pic logique des maladies», confie Alexei Konovalov, l’instigateur de la première Escape Room de Romandie avec The Door, ouverte en 2015 à Lausanne.

Pour sa part, il a choisi de se diversifier en créant des jeux d’évasion en kit à vivre à la maison. Sans être la panacée, Pandemians, Silent Night et Crime aux Chandelles ont ainsi trouvé leur public. Cet «artisan de l’immersif» comme il se surnomme a aussi lancé Crystal Memories qui, sur inscription, distille des éléments d’enquête sur six mois pour résoudre un mystère au sein d’un univers de science-fiction.

D’autres ont cherché à décliner leur savoir-faire en extérieur. «Il fallait qu’on soit créatifs, sinon on allait mourir», pèse Nathalie Stoeckli, de Klugle. C’est ainsi qu’elle a élaboré une quête fantastique grandeur nature qui offre une escapade aussi bucolique que ludique à la vallée de Joux. Dans un autre registre, Evade Escape Game propose Projet Mindfall, un jeu de piste en réalité augmentée dans les rues de Lausanne où il s’agit d’empêcher la propagation d’un virus. Mais aucune de ces activités n’a permis de compenser les pertes.

Flou identitaire

La frustration a encore été amplifiée par le fait que, en terres vaudoises, certaines structures proposant des jeux d’évasion ou d’énigme n’ont pas été traitées à la même enseigne. Secteur novateur et en plein boom, les Escape Games ont également inspiré des médiateurs culturels qui en ont aménagé au sein des musées (lire encadré). Or ces derniers ont bénéficié, au gré des mesures de protection mises en place contre la Covid, de davantage de jours d’ouverture que les professionnels du secteur, classés parmi les loisirs.

Lors du second confinement, cette situation a bien évidemment induit chez certains l’impression de se retrouver face à une concurrence déloyale. Aujourd’hui tous sont fermés. Mais quid de demain? «En cas de réouverture différenciée entre les loisirs et les autres secteurs, nous analyserons juridiquement la situation afin d’éviter la perspective d’un traitement inéquitable», annonce Frédéric Rérat, chef de la police cantonale du commerce.

De quoi susciter une véritable crise d’identité. «Nous sommes un secteur qui est nouveau mais qui n’existe pas vraiment», constate Alexei Konovalov. Porté par des passionnés et encore en devenir, le métier ne bénéficie d’aucun label. Garantes d’une liberté créatrice, ces conditions ont créé un certain flou. «Les gens ne savent pas ce qu’est un Escape Game, regrette Nicolas-Guillaume Katz, qui perçoit son job comme le jumeau interactif du théâtre. Il y a une recherche scénaristique, des acteurs, des décors de théâtre ou de cinéma.» D’où l’envie d’entrer dans le giron de la Culture. Mais ça c’est déjà un autre combat.