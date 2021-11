Service de renseignement (SRC) – Les espions suisses ont un nouveau chef Christian Dussey a été nommé mercredi par le Conseil fédéral au poste de directeur du Service de renseignement de la Confédération.

Le Valaisan Christian Dussey sera le prochain directeur du Service de renseignement (SRC) dès le 1er avril 2022. KEYSTONE

La Confédération tient son nouveau chef des services secrets. Le Valaisan Christian Dussey sera le prochain directeur du Service de renseignement (SRC) dès le 1er avril 2022. L’actuel ambassadeur de Suisse en Iran a été nommé mercredi par le Conseil fédéral.

Abo Pandémie Les espions suisses veulent télétravailler À 55 ans, Christian Dussey «remplit pleinement les exigences de la fonction», écrit le Conseil fédéral. Il dispose d’une expérience de conduite tant sur le plan opérationnel que stratégique.

Christian Dussey connaît très bien le domaine du renseignement au plan national comme international, note le gouvernement. En parallèle de sa carrière diplomatique, il a aussi été officier d’état-major général dans l’armée.

Départ de Jean-Philippe Gaudin

Il remplacera Jean-Philippe Gaudin. Le Vaudois nommé par Guy Parmelin en 2018 a quitté le SRC au 31 août. Mis au courant de l’affaire Crypto, qui concernait ses prédécesseurs, il a informé le Conseil fédéral trop tard, ce qui lui a été reproché dans un rapport de la Délégation des commissions de gestion du Parlement.

Le Vaudois Jean-Philippe Gaudin nommé par Guy Parmelin en 2018 a quitté le SRC au 31 août. KEYSTONE

Pour rappel, la CIA et les services de renseignement allemands ont écouté, grâce à des appareils de chiffrement de l’entreprise Crypto AG dotés de systèmes «vulnérables», les conversations de plus de 100 États étrangers.

Conseiller de Ruth Dreifuss

Christian Dussey a obtenu sa licence en sciences sociales et économiques à l’Université de Fribourg en 1990. Il a ensuite étudié les relations internationales à Washington et à Boston.

Le diplomate a déjà œuvré pour l’ancien Service de renseignement stratégique du Département fédéral de la défense (DDPS). Il est ensuite entré au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en 1996. Il a notamment travaillé à Moscou et, en 1999, été l’assistant diplomatique de la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss.

Crises

Passé par le Centre de gestion de crise du DFAE, il a notamment eu à gérer l’enlèvement des deux Suisses au Pakistan en 2011 par un groupe affilié à Al-Quaïda. En 2013, il est nommé directeur du Centre de politique de sécurité de Genève avec le titre d’ambassadeur.

En décembre 2020 enfin, le Conseil fédéral le nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Iran, poste qu’il occupe depuis cette année. En Iran, la Suisse représente notamment les intérêts américains et ceux de l’Arabie saoudite en tant que puissance protectrice.

Menaces

Sous la houlette de Jean-Philippe Gaudin, le SRC a pu être étoffé. Une centaine de nouveaux postes doivent être créés pour renforcer les domaines de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Car le SRC estime que la Suisse fait face à des menaces.

Dans un rapport publié en juin denier, le SRC relevait que le Covid-19 marque l’environnement sécuritaire suisse. La pandémie et les mesures de protection ont généré une forte pression vers la numérisation, élargissant la surface d’attaque pour les cyberattaques. Et le SRC examine une éventuelle implication de groupes extrémistes violents dans le milieu des sceptiques face aux mesures contre la pandémie.

Commission de sélection

Pour trouver la perle rare, la cheffe du DDPS Viola Amherd a eu recours à une commission de sélection. Elle était composée du secrétaire général du DDPS, Toni Eder, de son suppléant, Marc Siegenthaler, de la conseillère d’État vaudoise Béatrice Métraux, du conseiller d’État bernois Philipp Müller et du conseiller d’État saint-gallois et président de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police Fredy Fässler.

