Nouveau rendez-vous à Montreux – Les Estivales invitent à feuilleter local L’événement qui se veut avant tout populaire convoque autour du livre et au bord du lac, avec plus de 250 auteurs d’ici. Caroline Rieder

De g. à dr., Bernard Crausaz, Pierre Smolik et Francis Antoine Niquille se préparent à lancer les premières Estivales du livre. Florian Cella/VQH

«Cette fois, c’est la bonne!» Francis Niquille, patron des Éditions Montsalvens et président du comité d’organisation des Estivales du livre, croise les doigts. L’événement prendra ses quartiers sous le marché couvert de Montreux les 25 et 26 juin, après deux annulations pour cause de pandémie.

De Nicolas Feuz à François Debluë