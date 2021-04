Hockey sur glace – Les «Et goal, et goal, et goal!» de Paulinho résonnent au paradis Commentateur des matches du Lausanne HC pendant vingt ans, Paul Magro est décédé. Son complice Jean-Marc Richard évoque un homme et une époque formidables. Emmanuel Favre

Paul Magro (ici en 2013) avait 60 ans. VQH

Il y a deux semaines, Paul Magro et Jean-Marc Richard s’étaient échangé quelques messages. Leur teneur: «Si d’aventure le Lausanne HC disputait la finale, on commente un dernier match, juste pour le fun?» Le projet ne se concrétisera pas: Magro, qui était atteint dans sa santé, est décédé en fin de semaine dernière. Il avait 60 ans.

Associé à son compère Jean-Marc Richard, «Paulinho» a été la voix avec laquelle les supporters du LHC ont vibré pendant une vingtaine d’années, à une époque où internet constituait un mirage. L’oreille collée au téléphone, il a hurlé des centaines de fois ses «Et goal, et goal, et goal!» enguirlandé des dizaines d’arbitres avec, parfois, une mauvaise foi assumée et effectué de milliers de kilomètres à travers le pays en marge de son job d’assureur pour assouvir ce qu’il appelait une passion.