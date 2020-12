COVID-19: prison touchée – Les établissements de la plaine de l’Orbe placés en quarantaine Malgré les mesures actuelles, l’évolution du virus n’a pas été suffisamment contenue. Les détenus sont assignés en cellule et les parloirs ordinaires supprimés. LPe / Comm

Vues aériennes des Établissements de la Plaine de l'Orbe Allenspach Olivier

Depuis le mois de novembre, plusieurs collaborateurs et personnes détenues ont été testées positives au COVID-19. Et ce malgré les mesures sanitaires de protection mises en place. Afin de garantir un niveau sanitaire et sécuritaire satisfaisant pour les Fêtes de fin d’année, l’établissement pénitentiaire de la Plaine de l’Orbe vient d’être mis en quarantaine.

Les nouvelles mesures décidées par le médecin cantonale et le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV en bref:

Quarantaine dès le 11 décembre et jusqu’au 22 décembre (reconductible en fonction de la situation)

Dépistages réguliers de l’ensemble des personnes en contact avec des cas positifs

Les ateliers et activités non essentiels sont fermés et/ou supprimés.

Isolement en cellule la journée, hormis pour la promenade et la douche

Les visites ordinaires sont suspendues

Pour accompagner ce dispositif, toutes les personnes détenues se verront proposer des mesures compensatoires, comme des parloirs en visioconférence.