Marché lausannois – Les étalagistes obtiennent des horaires étendus Covid-19 oblige, la Ville de Lausanne modifie l’organisation de ses marchés, donnant satisfaction aux brocanteurs. Les artisans-créateurs s’installeront quant à eux chaque semaine sur la place de la Palud. Vincent Maendly

Le Covid-19 a profondément bouleversé l’organisation traditionnelle des marchés lausannois. CHRISTIAN BRUN

Espacer de dix mètres chaque stand est une contrainte qui a profondément modifié l’organisation des marchés. À Lausanne, ceux-ci ont rouvert progressivement à compter du 23 mai, avec une priorité mise sur l’alimentaire. Dorénavant, chaque vendeur a un espace et un créneau horaire, mais celui-ci n’est plus forcément le même que dans le «monde d’avant».

«Avec la situation sanitaire, les décisions provisoires peuvent être amenées à durer» Pierre-Antoine Hildbrand, municipal

Depuis peu, les étalagistes prennent possession de la Riponne les mardis et les vendredis et plus les mercredis et samedis. Nouveauté communiquée jeudi par la Ville: leurs horaires d’ordinaire matinaux se voient étendus à la journée entière, c’est-à-dire de 10 h 30 à 18 h. «Ceci pour répondre à une demande qu’une majorité des étalagistes ont formulée», précise le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Le marché alimentaire du centre-ville, lui, conserve ses jours traditionnels (mercredis et samedis) ainsi que ses horaires, de 8 h à 14 h 30. Quant aux food trucks de la Riponne, ils sont présents les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à l’exception des jours fériés.

Marché des artisans tous les vendredis

Mis en pause pour donner la primeur du macadam aux maraîchers et autres producteurs locaux, les artisans-créateurs vont aussi retrouver davantage de visibilité. Leur marché dédié ne pouvant plus se dérouler à la place Pépinet le premier samedi de chaque mois, ni le dernier à la place Saint-François, celui de la Palud devient hebdomadaire au lieu de mensuel. Il aura en effet lieu chaque vendredi. «Cette fréquence est reconduite pour tout le mois d’août», précise le communiqué. «Avec la situation sanitaire, les décisions provisoires peuvent être amenées à durer», constate Pierre-Antoine Hildbrand.

À noter encore que le férié du 1er Août tombe cette année un samedi, ce qui produira un décalage en cascade de ces différents marchés. Celui alimentaire aura ainsi lieu le vendredi 31 juillet, avançant du même coup celui des étalagistes au jeudi 30 juillet.