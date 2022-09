US Open – Les États-Unis courent après leur nouvelle star du tennis Privé de victoire en Grand Chelem chez les messieurs depuis celle d’Andy Roddick à l’US Open en 2003, le tennis américain veut croire en des jours meilleurs. Simon Meier - New York

Taylor Fritz, 12 e joueur mondial, est arrivé à New York gonflé d’espoir. Il est parti par la petite porte, en se traitant d’«idiot» pour y avoir cru. AFP

L’US Open célèbre le quart de siècle du Arthur-Ashe Stadium en grande pompe. Mais tout le monde est dans ses petits souliers lorsqu’il s’agit d’évoquer un autre anniversaire: en 2023, sauf miracle d’ici là, le tennis américain fêtera avec plus de retenue les 20 ans du dernier titre décroché en Grand Chelem chez les messieurs – grâce à Andy Roddick, ici même à New York. Vingt ans. Une éternité pour le pays qui fut longtemps, et de loin, la puissance mondiale No 1. L’incongruité a d’abord rimé avec incompréhension, puis fatalisme. Ces derniers temps, on s’efforce à déceler l’idée d’un renouveau.