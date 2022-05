«Les États-Unis et la Russie sont en train de menacer le monde»

Peu d’hommes ont autant réfléchi que lui aux conséquences d’une escalade et d’une frappe nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Célèbre pour son rôle de lanceur d’alerte dans l’affaire des Pentagone Papers (lire encadré), Daniel Ellsberg a partagé ce que très peu de gens de haut rang savent sur la stratégie nucléaire américaine durant la guerre froide. À 92 ans, le lauréat du Prix Nobel alternatif (Right Livelihood Award), nous livre un regard sans complaisance sur la menace bien réelle de l’utilisation d’une arme qui annihilerait l’humanité.