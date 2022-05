États-Unis Tuerie raciste: au moins dix morts, en majorité des Afro-Américains

Un homme armé a ouvert le feu dans un magasin d’alimentation de Buffalo dans l’État de New York, aux États-Unis, ce samedi 14 mai 2022, tuant dix personnes et en blessant trois autres. Le FBI a annoncé étudier la piste d’une possible «motivation raciale» du tireur arrêté.