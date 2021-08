Droits de l’homme – Les Etats-Unis offrent un asile temporaire à des Hongkongais Face à «l’érosion de leurs droits et libertés», des milliers de ressortissants de Hong Kong pourront obtenir un asile temporaire aux Etats-Unis.

Joe Biden à la Maison Blanche le 5 août 2021. Getty Images via AFP

Le président américain Joe Biden a décidé jeudi d’offrir un asile temporaire aux ressortissants de Hong Kong présents aux Etats-Unis face à «l’érosion de leurs droits et libertés» causée par la Chine, de quoi faire grimper encore la tension entre Washington et Pékin.

«Le soutien des Etats-Unis au peuple de Hong Kong ne faiblira pas», écrit Joe Biden dans un décret pris jeudi et diffusé par la Maison Blanche.

Selon l’administration américaine, les personnes concernées par la proposition se compteraient «en milliers». «Face aux arrestations et aux procès politiques, à la mise sous silence des médias, aux restrictions imposées aux élections et à l’opposition démocratique, nous continuerons à agir», a prévenu sa porte-parole Jen Psaki.

«Message clair»

La Chine a «totalement bouleversé les institutions de Hong Kong et réprimé les libertés» de ses habitants, a dénoncé pour sa part le secrétaire d’Etat Antony Blinken, qui parle d’un «message clair» envoyé au régime chinois.

Le texte publié jeudi enjoint aux autorités migratoires américaines d’accorder aux ressortissants de Hong Kong résidant aux Etats-Unis un sursis de 18 mois avant toute obligation de quitter le territoire américain.

Le dispositif juridique choisi, un «sursis à expulsion», est une prérogative directe du président des Etats-Unis. Il leur sera aussi permis de travailler aux Etats-Unis. Ce sursis pourra être refusé sous certaines conditions, par exemple à des repris de justice.

L’ambassade chinoise aux Etats-Unis a dénoncé une décision qui «s’ingère de manière grossière dans les affaires internes de la Chine». «La perception américaine de la situation à Hong Kong confond le noir et le blanc», a dit jeudi son porte-parole, arguant que depuis la mise en place de la loi sur la sécurité nationale il y a un an, «l’ordre social» avait été «restauré» et l»Etat de droit» «garanti».

«Ennemi imaginaire»

Les Etats-Unis font cette offre d’asile alors que la reprise en main de l’ancienne colonie britannique, pourtant censée bénéficier de plus de libertés que le reste de la Chine, se poursuit inexorablement. Le Royaume-Uni avait d’ailleurs décidé dès le 31 janvier de proposer des visas prolongés à des millions de Hongkongais et de leur proposer la naturalisation.

Le 27 juillet dernier, un Hongkongais a été reconnu coupable de terrorisme et incitation à la sécession lors du premier procès instruit en vertu de la loi drastique sur la sécurité nationale que Pékin a imposée pour venir à bout de la dissidence.

Le 16 juillet, Washington avait pour sa part déjà averti les entreprises américaines de «risques croissants» pour leurs opérations à Hong Kong, après la mise en place de restrictions par Pékin visant ce centre financier historique.

La décision prise jeudi par Joe Biden intervient alors que les relations entre Pékin et Washington semblent se tendre un peu plus chaque jour. La toute première visite en Chine d’une haute responsable de l’administration Biden, il y a quelques jours, s’est fort mal passée. «Les Américains voient la Chine comme un ennemi imaginaire», avait tempêté le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, lors d’une entrevue avec la numéro 2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, en visite à Tianjin (nord).

Il ne se passe pas une semaine sans que les deux premières puissances mondiales, désormais engagées dans une course ouverte à la domination économique, technologique et militaire, ne s’accrochent.

Et quand ce n’est pas Hong Kong, c’est par exemple Taïwan. Pékin a ainsi dénoncé jeudi une «violation de sa souveraineté» et menacé de «représailles» après le feu vert des Etats-Unis à une vente de canons à Taïwan, destinés à aider l’île contre une potentielle invasion chinoise.

AFP

