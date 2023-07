Armement – Les États-Unis ont détruit leurs dernières armes chimiques Les États-Unis ont détruit leurs dernières réserves d’armes chimiques, a annoncé vendredi le président Joe Biden, parachevant un processus entamé en 1997 avec la signature de la Convention mondiale sur l’interdiction de ces armes létales.

Des obus chimiques de la guerre de 14-18. AFP

«Depuis plus de 30 ans, les États-Unis s’efforcent sans relâche d’éliminer leurs stocks d’armes chimiques. Aujourd’hui je suis fier d’annoncer que les États-Unis ont détruit de manière sécurisée la dernière munition de cette réserve – nous rapprochant un peu plus d’un monde débarrassé des horreurs des armes chimiques», a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Les autres signataires de la Convention de 1997 sur les armes chimiques avaient déjà éliminé leurs réserves, avait annoncé en mai Fernando Arias, directeur-général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Seuls les États-Unis devaient terminer de détruire leurs réserves, avait-il indiqué, précisant que plus de «70’000 tonnes des poisons les plus dangereux du monde» ont été détruits sous la supervision de son organisation.

En amont de l’annonce de la Maison-Blanche, le ténor républicain au Sénat Mitch McConnell avait annoncé vendredi que le dépôt «Blue Grass», un site militaire situé dans son État du Kentucky (centre-est), avait récemment terminé d’éliminer quelque 500 tonnes d’agents chimiques létaux après une mission de quatre ans. Ces réserves représentaient les dernières détenues par les forces armées américaines.

«Signer la Convention de 1997»

«Bien que l’utilisation de ces armes létales représentera à jamais une tache indélébile dans l’Histoire, notre nation a finalement tenu sa promesse de se débarrasser de ce fléau», a déclaré dans un communiqué le ténor républicain, ajoutant que «les armes chimiques sont responsables de certains des épisodes les plus horribles en matière de pertes humaines».

Dans son communiqué, le président Joe Biden a également encouragé le reste du monde à signer la Convention de 1997, afin que «l’interdiction mondiale des armes chimiques atteigne son plein potentiel».

«La Russie et la Syrie doivent de nouveau se conformer à la Convention et reconnaître leurs programmes non déclarés, qui ont été utilisés pour commettre des atrocités et des attaques éhontées», a en outre lancé le président américain.

