Pétrolier attaqué au drone – Les États-Unis promettent «une réponse collective» contre l’Iran L’attaque d’un pétrolier en mer d’Oman, jeudi, crée de nouvelles tensions entre Téhéran et les puissances occidentales.

Téhéran rejette l’attaque du pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d’Oman. KEYSTONE

Les États-Unis ont promis lundi une «réponse collective» avec leurs alliés contre l’Iran après l’attaque meurtrière contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d’Oman. Téhéran rejette les accusations.

«Nous sommes en contact étroit et nous nous coordonnons avec le Royaume-Uni, Israël, la Roumanie et d’autre pays. Et il y aura une réponse collective», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Il avait déjà accusé la veille l’Iran d’avoir mené cette attaque.

«L’Iran continue d’agir de manière terriblement irresponsable», a-t-il déploré devant la presse à Washington. «Les actes iraniens sont une menace directe contre la liberté de navigation», a-t-il ajouté. Dimanche, le secrétaire d’État avait évoqué une «réplique appropriée et imminente» en concertation avec des alliés des États-Unis.

«Réplique appropriée»

Jeudi, le pétrolier Mercer Street a été la cible d’une attaque au drone en mer d’Oman. L’attaque a fait deux morts, un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, selon l’armateur Zodiac Maritime, une société internationale basée à Londres et gérée par Eyal Ofer. Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Roumanie ont pointé du doigt l’Iran. Mais Téhéran a rejeté ces accusations.

«La République islamique d’Iran n’hésitera pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux», a averti lundi le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes Saïd Khatibzadeh. Elle «répondra immédiatement et de manière décisive à tout aventurisme», a-t-il insisté.

ATS

