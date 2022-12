Meghan et Harry, «des gens qui aspirent à faire de bonnes choses», selon le magazine «Vanity Fair». Le couple a reçu cette semaine un prix de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights pour son action en faveur de la justice et de l’équité. Ici à son arrivée au gala à New York, le 6 décembre 2022.

ANGELA WEISS/AFP