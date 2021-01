Les Sénateurs américains ont fait une trêve éphémère mardi à Washington pour confirmer Antony Blinken à la tête du Département d’Etat. Le nouveau chef de la diplomatie américaine a recueilli 78 voix sur 100, un bon score dans un Congrès déchiré par les disputes entre démocrates et républicains. David Mednicoff, le responsable de la chair d’études sur le Proche-Orient à l’Université du Massachusetts, se réjouit de l’entrée en fonction de nouveau Secrétaire d’Etat. Entretien.

Professeur Mednicoff, la confirmation d’Antony Blinken marque-t-elle le retour de l’Amérique multilatérale?

Tout à fait. Les Etats-Unis sont de retour dans le concert des nations. Il n’y a pas de diplomate plus convaincu par le multilatéralisme qu’Antony Blinken. Je suis heureux de voir que le nouveau Secrétaire d’Etat veut promouvoir des Etats-Unis à la fois «humbles» et «confiants». Il va y avoir un changement de ton à Washington après les années Donald Trump et Mike Pompeo (ndlr: le prédécesseur d’Antony Blinken au Département d’Etat). On ne va plus entendre parler d’«America First» (ndlr: la politique de Donald Trump qui mettait l’accent sur les seuls intérêts américains). Antony Blinken a compris que les États-Unis ne servent pas leurs intérêts en faisant cavalier seul ou en écrasant les autres pays. Face à la Chine et à la Russie, les Etats-Unis ont beau être la première mondiale, ils ne peuvent pas agir seuls et je pense qu’ils sont conscients que leur force réside dans une politique étrangère multilatérale. J’espère que le besoin d’humilité exprimé par Antony Blinken, incitera les Etats-Unis à oeuvrer en faveur du droit international.