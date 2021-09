Guerre de vingt ans - «Les États-Unis veulent refermer le cycle stratégique de la guerre contre le terrorisme»

Les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone marquent le début d’une guerre de vingt ans qui vient de s’achever avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan. New York, 11 septembre 2001.

Ces attentats ouvrent un nouveau cycle stratégique, celui de la guerre globale contre le terrorisme. Ils ont réorienté la politique de défense et diplomatique des États-Unis. Il faut bien se représenter l’impact et la nouveauté qu’ils ont représentés à l’époque. Ils ont été d’abord une surprise stratégique: personne ne s’attendait à ce que le territoire américain soit frappé de cette manière en son cœur.

La CIA avait pourtant alerté George W. Bush sur le risque d’attentat majeur.

Al-Qaida était connue, elle avait déjà frappé les intérêts américains, notamment contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar-es-Salam en 1998 et le navire de guerre américain USS Cole à Aden, mais ces attentats avaient eu lieu à l’étranger. L’hypothèse envisagée dans les mois qui ont précédé le 11 Septembre, c’était un attentat du même type et non un attentat aux États-Unis, ciblant le cœur du pouvoir économique, militaire et politique du pays. D’où le choc ressenti par les Américains, qui ont tout de suite parlé de «Pearl Harbor du XXIe siècle», d’autant plus que 2001 marquait le soixantième anniversaire de cette attaque japonaise.