Éditorial - Les étudiants Covid, génération sanctifiée

Janvier 2002. Le soussigné s’en souvient comme si c’était hier. Alors étudiant à l’UNIL, j’avais passé une partie des sacro-saintes vacances de Noël à réviser en vue de ma première session d’examens d’hiver. Pour le jeune adulte jeté dans le bain des hautes études et de la liberté académique à double tranchant qui l’accompagne, la «session d’exas» avait tout de la mère des difficultés.

Pourtant, à y repenser, que les choses étaient simples alors. Certes, vingt ans plus tard, la matière n’est pas brusquement devenue plus difficile. Mais, académiquement parlant, les étudiants du «monde d’avant» n’avaient qu’à se soucier de fréquenter les cours, d’assimiler la matière et de se préparer au mieux pour le jour J.

Et puis le Covid a déferlé. D’un coup, tous les campus du pays se sont fermés, transformant des dizaines de milliers de jeunes en «télé-étudiants» à qui le virus avait arraché ce qui fait le sel et l’intérêt d’un parcours académique. Les rencontres, amicales ou inspirantes, la création d’un réseau ou le simple fait de flâner à Dorigny sur un coup de tête, convaincu que le cours qu’on avait décidé de courber «n’était pas si important».

Trois mois plus tard, le virus allait même jusqu’à priver les étudiants Covid de la dimension couperet des examens, la session d’été 2020 ayant compté «pour beurre».

De loin, difficile de prendre la mesure réelle de ce chambardement, pourtant documenté par des enquêtes, des sondages et des témoignages qui racontent la souffrance des étudiants, plongés dans une incertitude difficilement compatible avec la poursuite d’un cursus universitaire.

Près de deux ans ont passé. La vie académique a repris tant bien que mal, les examens ne comptent plus pour des prunes. Mais le virus continue de rôder, entamant même le moral des plus optimistes, lassant loin à la ronde. L’épuisement que l’on sent jusqu’aux plus hautes sphères de l’État est particulièrement sensible chez les jeunes. Sans parler de ceux dont les sessions d’examens servent à préparer l’avenir et qui se retrouvent coincés entre révisions, mesures sanitaires et certificat Covid. Pression maximale garantie.

Comment le monde du travail et la postérité traiteront ces volées d’étudiants si particuliers? Beaucoup craignent une génération sacrifiée, dont l’étiquette «étudiants Covid» serait synonyme de formation au rabais. À y regarder de plus près, ce serait plutôt tout le contraire.

Emmanuel Borloz est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2011. Auparavant, il a travaillé au quotidien La Côte, où il dirigeait les rédactions de Morges et de Rolle. Depuis 2015, il couvre l'actualité des hautes écoles (UNIL – EPFL). Il est titulaire d'un Master en Lettres et Sciences politiques de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @ManuDeepBlue

