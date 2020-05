Suisse – Les étudiants pas tous en classe après le 8 juin Le 27 mai, le Conseil fédéral se penchera sur le cas des écoles postobligatoires. D’après les principes édictés, le retour à la normale ne sera pas possible.

Les cours des gymnases devraient continuer à rester assez vides après le 8 juin (photo d’illustration). KEYSTONE

Les élèves des gymnases, écoles professionnelles ou hautes écoles doivent se préparer à rester en partie à la maison au-delà du 8 juin. Le Conseil fédéral ne tranchera que le 27 mai, mais il a édicté des principes pour la reprise qui le laissent prévoir.

Les écoles postobligatoires peuvent déjà dispenser des cours dans leurs locaux depuis le 11 mai, mais seulement à des groupes de cinq personnes au plus, enseignant inclus, et avec des mesures de protection. Les groupes devraient être plus importants à compter du 8 juin, mais le retour à des classes normales semble exclu.

Tous les établissements devront disposer d'un plan de protection. adapté à leurs réalités. Les consignes du gouvernement visent à assurer la protection des personnes vulnérables. Elèves et personnel pourront fréquenter les établissements tant qu'ils ne sont pas malades ni n'ont été en contact avec des malades. Les règles d'hygiène et de distance devront s'appliquer à tous.

L'obligation de maintenir une distance de deux mètres entre les personnes ne permettra pas de rouvrir les établissements à tous les élèves. Ce sera surtout compliqué pour les écoles professionnelles et les écoles moyennes qui devront donc continuer à donner des cours à la distance et des devoirs à la maison, annonce jeudi déjà la Direction de l'instruction publique bernoise.

Elèves en difficulté

Pour que cela ne porte pas préjudice aux élèves, ce canton a décidé que l'enseignement présentiel serait dispensé en priorité aux élèves qui ne peuvent pas étudier à distance dans de bonnes conditions ou qui ont manifesté des difficultés. Par exemple dans les écoles professionnelles les apprentis qui ont été temporairement dispensés de cours en raison de la surcharge de travail dans leur entreprise.

Selon les consignes du gouvernement, les personnes vulnérables doivent continuer à éviter tout contact avec d'autres personnes sans être discriminées dans l'accès à la formation. Pour le personnel, les écoles devront trouver des solutions conformes aux prescriptions liées à la pandémie en matière de droit du travail.

Tout le monde devra se laver les mains très fréquemment et les changements de salles de classe devront être évités dans la mesure du possible. Le port préventif généralisé de masques et de gants n'est pas opportun selon le Conseil fédéral, mais les masques pourront être une solution en cas de contacts inévitables liés à la formation.

Les règles de distance devront également être respectées à la cantine ou la cafétéria. Les queues doivent être évitées et les externes ne seront pas servis. Pas question non plus de self-sevice ni de bacs à couverts en libre accès. La fréquentation devra être si possible alternée, et des dispositifs de protection (p.ex. écrans en plastique transparent) installés pour la distribution de nourriture.

( ats/nxp )