Evacuations – Alerte à la bombe à Uni Mail et à la RTS La sécurité a ordonné à toutes les personnes qui se trouvaient dans les deux bâtiments de sortir en urgence en fin d’après-midi. Un homme a été interpellé. Fedele Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Le bâtiment de l'Uni Mail. LUCIEN FORTUNATI

Ce mercredi, vers 17h, environ deux cent étudiants ont été évacués du bâtiment d’Uni Mail. «On nous a dit que la police intervenait sur place» nous confie l’un d’entre eux. L’accès à l’université est pour l’instant interdit.

Contactée, la porte-parole de la police, Johanna Matta, nous confirme nos informations: «Un homme a appelé à 16h45 le 117 pour nous signaler qu’une personne était entrée à Uni Mail avec une bombe. La police a donc fait évacuer le bâtiment et est en train de l’inspecter. Quelques minutes plus tard, la RTS a à son tour téléphoné au 117 pour nous signaler qu’un homme était à la réception et racontait avoir appelé la police pour une alerte à la bombe. Il a été interpellé. Le bâtiment de la RTS a été évacué sur deux étages. Une fouille menée par une équipe de démineurs (NEDEX) y est en cours.»

Charles, étudiant en droit et présent lors de l’évacuation d’Uni Mail: «On a entendu des gens crier, puis une sirène s’est déclenchée, accompagné d’un message d’alerte. En moins de deux minutes, tous les étudiants qui étaient dans le hall central ont été évacués. Le bâtiment est fermé ce soir. On peut récupérer nos affaires à l’entrée si on présente notre carte d’étudiant.»

