Haute école d’art et de design – Les étudiants mode tricotent un défilé à la maille de l’inventivité Le 26 novembre, les apprentis stylistes de la HEAD présenteront leurs collections sur le podium. Une foule de techniques et matières nourrissent leurs folles expérimentations. Irène Languin

Une cape en bois imaginée par Amélie Chouwey, étudiante en bachelor. Pour sa collection, elle a travaillé avec son père ébéniste. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Des chapeaux en tuyaux d’arrosage, une cape de bois gravé ou des pantoufles aux airs de lapin taillées dans des collants. Patientant sur leurs portants, les vêtements et accessoires élaborés par les étudiants en bachelor et master design mode de la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) emportent l’œil dans un tourbillon de matières, de couleurs et de formes. Le vendredi 26 novembre, ce singulier vestiaire quittera les locaux du boulevard James Fazy pour prendre vie sur le podium du campus de Châtelaine, à l’occasion du cru 2021 du très attendu défilé de l’école – l’événement, complet, sera diffusé en streaming live à 21 heures sur le site internet de la HEAD.