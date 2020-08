Rentrée scolaire – Les étudiants ne peuvent plus se doucher après la gym À cause du Covid-19, la prudence règne dans les cours de sport. Dans certains cantons, les étudiants retournent en classe directement après avoir transpiré. Sébastien Jubin

La douche après les cours d’éducation physique dans le secteur post-obligatoire est interdite dans plusieurs cantons, dont le Jura et Vaud. AdobeStock

«Avec la chaleur et les efforts, même minimes, j’ai beaucoup transpiré. Je me sens sale et c’est franchement crade de retourner en classe ensuite.» Alice, 16 ans, à peine sortie de son cours d’allemand, vient de participer à son premier cours de sport en plein air dans le Jura.