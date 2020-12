Haute École de travail social et de la santé – Les étudiants renforcent la lutte contre la pandémie Les étudiants en travail social et en ergothérapie disposent d’un outil internet pour s’engager dans les institutions spécialisées vaudoises. Ils peuvent être bénévoles ou salariés. Jérôme Cachin

La Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) est installée au chemin des Abeilles. HETSL

La Haute École de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) et l’association estudiantine EESPace Libre s’associent dans la lutte contre la pandémie. Une plateforme internet de «mobilisation» permet de mettre en contact les employeurs et les étudiants prêts à se mobiliser parmi les 800 que compte l’école. La structure est lancée avec la collaboration de l'Association vaudoise des organisations privées pour personnes en difficulté (AVOP). Par ses subventions, le Canton soutient cette démarche.

Lors de leur inscription sur la plateforme, les étudiants choisissent de se proposer pour un travail bénévole, défrayé ou rémunéré. Ils peuvent aussi dire s’ils visent à oeuvrer dans une institution plutôt qu’une autre. Les employeurs, pour leur part, décrivent leur besoin d’activité, le profil de travailleur recherché, ainsi que l’existence ou non d’une rémunération. Les structures à bas seuil, qui prennent en charge des sans-abri, des sans-papiers ou des toxicomanes, sont aussi concernées.