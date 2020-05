Examens préalables d’admission – Les étudiants sans matu se mobilisent pour accéder à l’UNIL Des pétitionnaires estiment que l’alma mater tente de leur limiter l’accès aux études supérieures en décalant leurs examens. Cesla Amarelle souhaite une solution alternative. Antoine Hürlimann

Plusieurs raisons ont dissuadé l’UNIL d’organiser les examens préalables en ligne. KEYSTONE

«L’Université de Lausanne (UNIL) vient de communiquer aux candidats aux examens préalables que leur session d’examen, initialement prévue au mois de juin, sera déplacée au mois d’août et que leurs rattrapages sont tout bonnement annulés jusqu’à l’an prochain. Repoussant d’un an, en cas d’échec, la possibilité d’entrée à l’université. Pourquoi, s’il est possible d’effectuer une session en juin pour les étudiants de l’UNIL, n’est-il pas possible de le faire également pour les préalables?» Une pétition, paraphée plus de 600 fois, dénonce le traitement «injuste» infligé aux étudiants sans certificat de maturité qui souhaitent rejoindre les bancs de l’alma mater après avoir passé des examens préalables d’admission.

En ligne sur change.org, le texte demande à l’Université de maintenir les conditions d’entrée en cursus qui étaient prévues avant que la pandémie du nouveau coronavirus ne vienne tout chambouler. «De nombreux étudiants en préalables sont obligés d’avoir un emploi à plein temps durant l’été pour subvenir à leurs besoins durant l’année académique qui suit. L’UNIL met donc certains étudiants en situation de précarité en les forçant à suivre des cours et à réviser pour des examens durant tout l’été.»



Pour plusieurs jeunes aux parcours mouvementés, attendre une année en cas d’échec à leur première tentative est tout simplement impensable. «Beaucoup d’entre nous ont dû lâcher leur job dans l’espoir de pouvoir mieux se former, soupire une jeune femme actuellement en formation à l’école PrEP, à Lausanne. Et ce n’est pas en cette période de crise que nous retrouverons un emploi facilement. Une année de perdue à 25 ans n’a pas le même impact qu’à 18 ou 19 ans.»

Lettre à Cesla Amarelle

Une douzaine d’entre eux s’est fendue d’un courrier à l’intention de Cesla Amarelle, conseillère d’État en charge de la Formation, pour attirer son attention sur leur sort. Cette dernière dit comprendre leurs inquiétudes: «Ces étudiants ont souvent un parcours atypique et ont déjà démontré une très forte motivation lorsqu’ils se présentent à ces examens d’admission. Je pense que la solution sur laquelle travaille l’UNIL – une session supplémentaire en janvier – serait à la fois suffisamment éloignée pour permettre aux candidats de réviser sérieusement mais suffisamment proche pour qu’ils puissent ensuite se concentrer sur une activité rémunérée pendant le reste de l’année académique.»



Elle reprend: «J’appelle donc de mes vœux cette amélioration. Les admissions par les examens préalables ou sur dossier sont des outils pour encourager l’égalité des chances et c’est aussi une vraie richesse pour l’Université qui profite grandement de l’engagement des étudiants qui en sont issus.»

De son côté, l’UNIL explique que les inscrits en préalables ne sont pas les seuls à se trouver dans cette situation puisque certains de ses étudiants n’auront aussi qu’une tentative en août. «Seuls des examens en ligne auront lieu en juin, écrit dans un courriel Géraldine Falbriard, porte-parole de l’alma mater. Or, plusieurs raisons nous ont dissuadés d’organiser les examens préalables en ligne. Nous ne connaissons pas les candidats et nous ne savons pas comment ils sont équipés informatiquement. Nous ne pouvons pas présumer qu’ils connaissent la plateforme informatique utilisée pour les examens en ligne, contrairement à nos étudiants qui l’utilisent quotidiennement.»

Par ailleurs, toujours selon la chargée de communication, l’examen préalable d’admission doit permettre d’établir que le candidat a un niveau équivalent à un détenteur de maturité fédérale: «Il est donc essentiel, pour garantir sa capacité à étudier à un niveau universitaire, qu’il soit soumis aux conditions de réussite prévues réglementairement.» Interrogée sur d’éventuelles solutions alternatives pour les «préalables», à l’instar de celle annoncée par Cesla Amarelle, Géraldine Falbriard indique qu’il est encore trop tôt pour se prononcer: «L’UNIL va examiner s’il est possible qu’ils n’aient pas à attendre août 2021 pour les rattrapages. Mais aujourd’hui, elle n’est pas en mesure de prendre des engagements dans ce sens.»