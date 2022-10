Inflation dans les hautes écoles – Les étudiants se battent pour l’indexation de leurs revenus La précarité estudiantine s’aggrave. Associations et syndicats réclament une indexation de 5 à 6% de leurs rémunérations au coût de la vie. Claude Beda

Un repas à prix libre a été organisé le 22 septembre à l’Université de Lausanne. L’événement a connu un large succès: 80 étudiants y sont venus se restaurer. Alisson Shepherd/24 heures

L’inflation aggrave la précarité des étudiants dans le canton de Vaud. La fédération des associations d’étudiants (FAE), les syndicats SUD-ep et SSP- étudiants réclament une indexation au coût de la vie de 5 à 6% des rémunérations des personnes en formation, bourses, salaires et prestations sociales. Des aides seront aussi demandées pour la nourriture, le logement et les transports, lors d’une manifestation jeudi devant le Département des finances à Lausanne.

«Si ces revenus ne sont pas augmentés, des étudiants devront mettre fin à leurs cursus», explique Martin Barras, membre SSP-Étudiants. À l’Université de Lausanne, l’inflation est visible. Hannah Wonta, secrétaire générale de la FAE: «Depuis la rentrée, il y a moins d’un mois, la moitié de notre fonds de solidarité de 50’000 francs, auquel chaque étudiant peut avoir recours une fois par an, a déjà été octroyée.»

La cafétéria, un luxe

À l’UNIL, manger à la cafétéria est devenu un luxe, déplorent les étudiants. Les files d’attente devant les micro-ondes en témoigneraient. Le repas complet le moins cher est servi à 7 fr. 30. Et ce prix minimum n’est pas assuré sur tout le campus. Dans les cafétérias du centre sport et santé ou celle d’Anthropole, il y a rarement un plat à moins de 11 fr. 20. Un repas à prix libre a été organisé le 22 septembre. L’événement a connu un large succès: 80 étudiants y sont venus se restaurer. «Ce qui démontre la nécessité de réduire les prix des repas», conclut le syndicat Étudiants.

Les logements en région lausannoise sont aussi devenus inaccessibles pour nombre d’étudiants. Les loyers des appartements du Vortex, conçus pour les étudiants, s’élèvent entre 1070 et 1720 francs par mois. Ces loyers élevés près du campus incitent certains à chercher des logements plus éloignés. Mais les prix des transports publics n’ont pas diminué. «Les CFF ont même supprimé le tarif réduit de l’abonnement général pour les étudiants de plus de 25 ans», notent les étudiants.

Alors que le coût de la vie augmente, les bourses d’études ne sont pas revues à la hausse. «Or celles-ci ne représentent que 4% des ressources des personnes en formation», glisse Benoît Mendez, membre du syndicat SUD – étudiants et précaires. En Suisse et dans le canton, trois quarts des étudiants travaillent pour subvenir à leurs besoins. «Ces emplois souvent précaires dégradent la qualité de vie et d’étude», commente Martin Barras. Enfin, plus de la moitié des étudiants bénéficie d’un soutien financier de leurs familles, aussi frappées par l’inflation.

