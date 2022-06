Finale des play-off de foot – Les événements et le trophée glissent entre les mains de Servette Chênois La gestion des émotions a constitué le plus gros défi des Genevoises cette saison. Avec une conclusion douloureuse aux tirs au but en finale du championnat lundi face à Zurich (défaite 3-2). Florian Vaney - Lausanne

Les Servettiennes se sont remonté le moral comme elles pouvaient après la défaite face à Zurich. Jean-Luc Auboeuf

Le mérite sportif dira bien ce qu’il veut. Peut-être que Servette Chênois, ses deux lattes et son carton rouge sévère auraient mérité de remporter la finale de la Super League lundi contre Zurich. Peut-être d’ailleurs que tout n’aurait pas dû se jouer sur un match, mais sur une seule et unique saison régulière, comme avant. Peut-être que de se voir souffler un titre et demi (défaite en demi-finale de la Coupe) sous le nez aux tirs au but est une conclusion injuste.