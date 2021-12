Dix raisons de vibrer en 2022 – Les événements sportifs qui vous feront saliver Le menu de la nouvelle année sera copieux, avec notamment les JO de Pékin et la Coupe du monde de football au Qatar. Sport-Center

Un Suisse roi du ski alpin

Marco Odermatt. KEYSTONE

En ski alpin, Marco Odermatt (24 ans) est susceptible de devenir le cinquième Suisse à remporter le grand globe de cristal après Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen (trois fois), Paul Accola et Carlo Janka. En tête du classement intermédiaire de la Coupe du monde à Noël, le Nidwaldien affiche une maîtrise exceptionnelle dans ses disciplines de prédilection, le géant et le Super-G. Il n’est donc pas illusoire de penser que le prodige sera récompensé de la plus belle des distinctions à la fin du mois du mars, lors des finales qui auront lieu à Courchevel.