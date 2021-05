Enquête 2021 – Les expatriés aiment la qualité de vie suisse, pas son coût Les personnes immigrées ne trouvent pas que du positif en Suisse, selon une étude d’InterNations publiée mardi. Elles déplorent notamment les prix élevés et le fait de ne pas se sentir «comme à la maison».

Si la Suisse reste plébiscitée par les expatriés pour sa qualité de vie, le coût de la vie lui vaut de glisser dans la moitié inférieure du classement de l’Expat Insider 2021. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Suisse est trentième sur 59 destinations d’expatriés, selon la dernière étude d’InterNations. Les travailleurs importés apprécient la qualité de vie du pays, mais pas son coût, qu’ils jugent trop élevé.

Le pays se situe dans le top 10 en matière de qualité de vie, mais est avant-dernier en termes de coûts de la vie, celui de la santé étant particulièrement jugé négativement, selon l’enquête Expat Insider 2021 publiée mardi. En 2020, la Suisse se classait 26ème sur 58 pays.

Les étrangers présents sur le sol helvétique apprécient l’environnement, les infrastructures numériques, les opportunités de carrière ou encore la sécurité, mais déplorent la difficulté à nouer des amitiés. La Suisse est ainsi 8ème en matière de satisfaction au travail, mais tombe à la 51ème place concernant le sentiment de «se sentir comme à la maison».

Conséquences du Covid-19

L’étude s’est aussi intéressée aux conséquences de la crise du Covid-19 sur les expatriés. La crise sanitaire a bouleversé les projets de déménagement de 37% des participants au sondage dans le monde, mais de seulement 20% de ceux installés en Suisse. Les sondés ont rarement évoqué des conséquences sur leur santé (2%) ou leurs finances (4%).

Taïwan, le Mexique et le Costa Rica forment le trio des destinations plébiscitées, devant la Malaisie, le Portugal et la Nouvelle-Zélande. En bout de tableau se trouvent l’Afrique du Sud, l’Italie et le Koweït. L’enquête a été réalisée auprès de 12’000 personnes vivant dans 59 pays.

ATS

