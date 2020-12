Pandémie – Les experts de Berne préconisent un nouveau confinement Le chef de la Task force tire la sonnette d’alarme: le taux de reproduction du virus est ascendant et dans les hôpitaux, de plus en plus d’interventions urgentes ne peuvent plus être effectuées.

Martin Ackermann montre la carte épidémiologique en Suisse ce 15 décembre 2020, KEYSTONE 1 / 1

Les mesures décidées vendredi dernier ne suffisent pas, selon le chef de la Task Force scientifique de la Confédération Martin Ackermann. Les experts de la Task Force réunis dimanche soir exigent des mesures globales au niveau national aussi vite que possible.

La situation dans les hôpitaux est très sérieuse, a relevé mardi Martin Ackermann lors d’un point de presse. Il y a beaucoup d’hospitalisés et de plus en plus d’interventions urgentes ne peuvent plus être effectuées. Des personnes qui ne sont pas malades du Covid sont aussi concernées.

Le personnel de santé et les experts travaillent depuis des mois à leurs limites, ajoute l’expert de la Confédération. Et il n’y a pas d’indications que la situation pourrait s’améliorer. «Chaque jour compte pour pouvoir réduire le nombre de cas», insiste-t-il.

Martin Ackermann appelle notamment à utiliser l’expérience de la Suisse romande et des pays voisins. En agissant rapidement, nous aurions plus de sécurité de planification, souligne-t-il. Les fêtes ou la température hivernale représentent un risque supplémentaire.

Martin Ackermann constate que le taux de reproduction ne va que vers le haut. «Nous devons arrêter cette évolution». Des mesures plus strictes pendant les fêtes permettraient de ne pas avoir d’impact sur la formation. Il s’agit en effet d’éviter que les infections durant les fêtes se répercutent dans les écoles. D’un point de vue économique, il est aussi judicieux de prendre des mesures rapides.

ATS/NXP