Bataille de chiffres à Lausanne – Les experts s’écharpent sur le bruit de la Blécherette Les exploitants fustigent l’étude présentée par la Ville, qui situe la nocivité de l’aéroport au-dessus de Cointrin et des hubs londoniens. Réponse des chercheurs. Romaric Haddou

Les responsables de l’aéroport estiment que les calculs ont été effectués sur la base d’un «scénario extrême» et d’un cadastre du bruit qui ne colle pas à la réalité. CHRISTIAN BRUN

L’aéroport de la Blécherette, deux fois plus nocif que Cointrin pour la santé des riverains? Huit fois plus néfaste que les six aéroports londoniens réunis? «C’est aberrant!» balaient les exploitants du tarmac lausannois.