Lutte contre le Covid – Les experts veulent des mesures drastiques contre Omicron La presse alémanique se fait l’écho d’un document mentionnant des recommandations fortes de la task force pour contrer le nouveau variant. Etonam Ahianyo

Une surcharge des hôpitaux est redoutée en Suisse. AFP

La task force scientifique Covid-19 avait proposé dès le 11 décembre dernier des mesures sanitaires beaucoup plus strictes que celles annoncées six jours plus tard par le Conseil fédéral pour faire face au variant Omicron en Suisse.



C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un document publié en début de semaine par les experts de la Confédération. La presse alémanique, dont «Blick», l’a abondamment commenté ce mercredi.

La task force avait ainsi recommandé le port du masque dans tous les espaces intérieurs et la fermeture de tous les endroits où un masque ne peut pas être porté. Une mesure qui aurait touché les cafés et les restaurants.