Comptoir broyard – «Les exposants font la force d’un comptoir» Version réduite de la foire régionale, Le Broyard 21 va vivre son dernier week-end. Trois questions à son président. Sébastien Galliker

En raison de la pandémie, le Comptoir broyard a quitté son site historique de Payerne pour s’installer à Estavayer avec son concept «Le Broyard 21 - Restons connectés». FLORIAN CELLA

Conserver le contact par le biais du réseautage, à défaut du commerce pur. Tel est le défi que se sont lancé les organisateurs du bisannuel Comptoir broyard, devenu le plus grand comptoir vaudois au fil des ans, avec leur concept «Le Broyard 21 - Restons connectés». Lancées il y a une semaine, les festivités, organisées à Estavayer alors que le comptoir dresse habituellement ses cantines à Payerne, mêlent rendez-vous ouverts au public et soirées plus privées. Bilan intermédiaire avec Philippe Arrighi, président d’organisation.

Foire du Valais ou OLMA ont récemment pu se tenir normalement, avec pass Covid. Pourquoi n’était-il pas possible de faire pareil pour le Comptoir broyard? Pour un comptoir normal, le coût de nos infrastructures se monte à 1,2 million de francs. Et le Comptoir broyard n’a peut-être pas la même assise que ces deux foires. Nous n’avions aucune garantie financière de remboursement si la pandémie nous avait contraints à démonter nos cantines sans les avoir utilisées. On ne pouvait pas se permettre un tel risque financier envers nos exposants.

Le Comptoir broyard bat régulièrement des records tous les deux ans mais n’a pas fait le plein pour l’instant. Vos explications? Certaines animations, comme le forum économique de la Jeune Chambre de la Broye ce jeudi ou la soirée des Amis du Comptoir à l’ouverture, connaissent un succès phénoménal. D’autres événements ouverts au public n’ont effectivement pas fait le plein. Cela montre que les exposants font la force d’un comptoir. On savait que leur absence induirait une perte de convivialité. Malgré cela, le Broyard 21 a réussi son but de garder le lien en réunissant déjà plusieurs milliers de personnes à Estavayer.

La manifestation se termine ce week-end. Qu’est-ce qu’il ne faut pas manquer? La soirée irlandaise de vendredi avec le groupe Green Duck se remplit très bien. Le Broyard 21 se conclura avec le groupe régional Storia samedi.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

