Lendemain d’élections en Allemagne – Les faiseurs de roi entrent en scène Les Verts et le FDP sont en position de force pour la formation d’un gouvernement et l’élection du nouveau chancelier. Ils vont monnayer cher leur soutien à Olaf Scholz ou Armin Laschet. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Annalena Baerbock et Robert Habeck, coprésidents des Verts, sont courtisés par le SPD d’Olaf Scholz et par la CDU d’Armin Laschet, pour entrer dans un gouvernement de coalition. AFP

Une chose est presque sûre dans ces folles élections allemandes: les écologistes et les libéraux (FDP) participeront au gouvernement. Et au final, ce sont eux, les partenaires juniors, qui dicteront leurs conditions et choisiront le chancelier le plus apte, selon eux, à gouverner l’Allemagne de l’après-Merkel.

Les candidats du SPD et de la CDU ayant réclamé – sans majorité – la chancellerie, la situation de quasi-égalité à la sortie des urnes offre aux «petits» partis le rôle de faiseurs de roi. Ils se prononceront soit pour le conservateur Armin Laschet, qui a essuyé dimanche la plus grande défaite de l’histoire de la droite (24,1%), soit pour le social-démocrate Olaf Scholz (SPD), vainqueur à l’arraché de la gauche traditionnelle allemande (25,7%).