Coupe du monde de football – Les fan zones du Mondial au Qatar divisent les élus Aucune commune vaudoise ne met sur pied un espace avec écran géant pour visionner les matches. L’attitude vis-à-vis des initiatives privées, elle, varie. Romaric Haddou , Hélène Jost

Depuis 2008, Lausanne a pris l’habitude de vibrer au bord du lac avec des fan zones à Bellerive, puis à Ouchy. Ce ne sera pas le cas cette année. KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

Le canton de Vaud n’échappe pas au débat autour des fan zones de la très controversée Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Et ici aussi, les positions divergent. La plus radicale émane de Vevey qui a opté pour l’interdiction, comme l’annonçait récemment la RTS. «Nous avons reçu une demande pour un événement sur l’espace public et avons choisi de ne pas donner notre autorisation, confirme la municipale Laurie Willommet. Cela laisse une marge de manœuvre importante pour organiser des choses dans des locaux privés comme des bars ou des restaurants.»