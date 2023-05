100e Giron des musiques – Les fanfares broyardes ont fait sauter la frontière Vaud-Fribourg Bien avant la politique ou la santé, les ensembles valdo-fribourgeois se sont réunis au-delà des limites cantonales et religieuses, il y a un siècle. Sébastien Galliker

Président du Giron des musiques broyardes, Jean-Michel Gumy s’apprête à fêter le centenaire de l’association intercantonale, ce week-end à Grandcour. JEAN-PAUL GUINNARD

Quand la fanfare de Grandcour invitait son homologue d’Estavayer-le-Lac à célébrer une première rencontre intercantonale le 20 avril 1921, aux côtés de neuf autres sociétés de musique vaudoises, elle marquait un véritable tournant régional. Dans une région aux frontières dessinées par la Réforme entre catholiques et protestants, les musiciens se montraient visionnaires en franchissant les limites définies par la religion. Et cela plus d’un demi-siècle avant la politique, avec la création de la Coreb, ou la santé, avec l’hôpital intercantonal, et la formation, avec le gymnase.