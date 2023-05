Gimel 2023 – Les fanfares vaudoises seront à la fête, malgré une relève en berne La commune accueille à partir de jeudi la 29e Fête cantonale des musiques vaudoises. L’occasion de revenir sur une tradition qui cherche à se renouveler. Maxime Schwarb

Les sociétés de musique vaudoises, comme l’Avenir d’Aclens (ici, pendant sa dernière soirée annuelle), seront en lice ce week-end lors de la fête cantonale qui se tient à Gimel. Thierry Nicolet

Jouer dans une fanfare, est-ce toujours tendance? Difficile de répondre par la négative du côté de Gimel, puisque la commune du district de Morges est l’hôte de la 29e Fête cantonale des musiques vaudoises, du 18 au 21 mai.

Riche d’une trentaine de membres, l’ensemble musical gimelan est en bonne santé. Il bénéficie en plus de l’appui de sa propre école, ce qui n’empêche pas une certaine difficulté à assurer la relève. «Il y a des jeunes qui veulent apprendre à jouer d’un instrument, mais c’est parfois plus compliqué de les convaincre de rejoindre la fanfare, alors que c’est pourtant l’objectif premier de l’école», analyse Laurent Pasche, président du comité d’organisation de Gimel 2023.

Séduire les jeunes

Un avis partagé par Robin Pittet, qui dirige l’école ainsi que l’ensemble musical de Yens. Pour lui, certains professeurs devraient mieux intégrer la «culture fanfare». «Ils n’ont pas tous cette vision de l’école de musique comme pourvoyeur principal de la fanfare alors que c’est justement son but. Après, certains ronchonnent un peu quand ils voient que des jeunes font l’école pendant longtemps, mais ne rejoignent pas la fanfare.»

«Les jeunes aiment apprendre à jouer d’un instrument mais il est plus difficile de leur faire rejoindre la fanfare.» Laurent Pasche, président de la fête cantonale

Et une fois qu’un adolescent a été convaincu d’entrer dans l’ensemble du village, le travail n’est pas 100% accompli. «Il faut encore réussir à le garder. Certains se retrouvent à jouer à côté de personnes plus âgées et ne se sentent logiquement pas à leur place. À Yens, on va essayer d’en intégrer plusieurs en même temps afin d’avoir un noyau», continue Robin Pittet.

Deux mille cinq cents musiciens

Alors que la relève semble être le principal défi, ce sont bien 2500 musiciens qui viendront défendre les couleurs de leurs sociétés à Gimel durant le week-end de l’Ascension, tout en offrant au public le meilleur de la «culture fanfare».

