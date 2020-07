Télévision – Les fans de foot et de hockey ne devront plus choisir UPC (MySports) et Swisscom (Teleclub) ont décidé de s’entraider pour permettre aux téléspectateurs de profiter de leurs contenus peu importe l’abonnement choisi par le client. Sport-Center

Alex Burkhalter, rédacteur en chef de MySports. KEYSTONE

Faut-il privilégier le hockey sur glace ou le football? Depuis l’arrivée de MySports dans le marché audiovisuel suisse, les fans de sport ont dû procéder à un choix cornélien. Cette période est désormais révolue puisque les deux fournisseurs ont décidé de s’unir pour offrir un accès total à l’ensemble des contenus dès l’automne 2020.

Cet accord profitera à 1,8 million de clients UPC et à 1,55 million de clients Swisscom TV. Ces clients pourront à l’avenir suivre les matchs de Super League, les compétitions européennes et les plus grandes ligues d’Europe, mais également le hockey suisse. Ainsi, tous les clients pourront profiter de l’intégralité des contenus de MySports et de Teleclub. L’offre devrait devenir disponible sur les différentes plateformes TV à l’automne 2020, et donc avant le lancement de la nouvelle saison de football et de hockey.