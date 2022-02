Collecte inédite – Les fans du LHC pourront donner leur sang à la Vaudoise aréna Le Lausanne HC organise samedi de 10 h à 17 h une journée dédiée au don du sang. Les supportrices et supporters de plus de 18 ans sont les bienvenus. Pierre-Alain Schlosser

L’ancien gardien Beat Kindler s’est rendu au Centre de prélèvement d’Épalinges il y a deux semaines pour montrer l’exemple à suivre. Lausanne Hockey Club

Le public du LHC a l’habitude de donner de la voix. Samedi, de 10 h à 17 h, il aura la possibilité de donner un peu plus encore. Les Lions organisent à la Vaudoise aréna une collecte de sang, en présence de plusieurs joueurs de la première équipe (Aurélien Marti, Joel Genazzi, Andrea Glauser, Floran Douay et Francis Paré) et du staff technique. Les habitués des lieux pourront faire leur don dans leur tenue de supporters. Près d’une centaine de personnes sont attendues. Un don dure environ une heure. Les partenaires du LHC offriront une collation et des surprises attendront les fans, qui sont invités à porter leur tenue de supporter.

«C’est une chose importante à faire quand on est en bonne santé. Et, en plus, ce n’est pas douloureux.» Beat Kindler, ancien gardien mythique du LHC

Beat Kindler a été le premier à montrer l’exemple. Connu pour sa générosité, le gardien mythique des années 1990-2000 a posé pour la photo, histoire d’inciter le plus possible de supporters à en faire de même. «En discutant avec les responsables des collectes, je me suis aperçu combien il était important de le faire. Il manque des donneurs. J’y suis allé avec ma chérie, qui a réalisé son premier don à cette occasion. Elle était très fière. On va y retourner! C’est une chose importante à faire quand on est en bonne santé. Et, en plus, ce n’est pas douloureux.» Si le «Marsupilami» le dit!

Des témoignages touchants incarnent l’espoir que génère un don. Il y a notamment celui de Thierry, que l’on retrouve dans une capsule sur le site jedonnemonsang.ch. «Ma moelle osseuse ne fabrique plus de globules rouges. Cela fait dix ans que je suis transfusé tous les quinze jours avec deux ou trois poches de sang. Cela veut dire que j’en ai déjà reçu environ cinq cents», dit-il. Et ce Vaudois de 59 ans de raconter son bonheur d’avoir pu être grand-père et d’avoir pu connaître sa petite fille. Des trémolos dans la voix, il remercie chaleureusement les donneurs de lui avoir permis de vivre ces instants de bonheur.

Les stocks sont bas Afficher plus Actuellement, les stocks de sang sont bas, voire critiques pour certains groupes sanguins. Les réserves n’excèdent pas quatre jours, par exemple, pour le groupe AB négatif. La situation est identique au-delà de notre région. En France, on utilise même le terme de pénurie, avec 30’000 poches manquantes. En Suisse, deux alertes ont été lancées en 2021, car les réserves n’excédaient parfois pas deux jours. Les donneurs réguliers avaient alors reçu, par SMS, une invitation à se présenter à une collecte. La pandémie et les conditions météo favorables sont les principales raisons invoquées pour expliquer cet épuisement des stocks. Le télétravail et la vague Omicron, avec ses quarantaines, ont incité les gens à rester chez eux. Et certains ont préféré éviter de se rendre dans des salles villageoises où se passent souvent les collectes. Histoire de ne pas rester une heure dans un endroit clos avec d’autres personnes potentiellement infectées par le virus. Même si toutes les précautions ont été prises (port du masque, désinfection des mains, etc.) et que les prélèvements se faisaient sur inscription préalable, précisément pour éviter les attroupements et les risques de contamination.

La journée de samedi à la Vaudoise aréna permettra de toucher une population qui ne donnerait pas forcément son sang. Il faut être conscient que 80% de la population aura besoin d’une transfusion ou de produits sanguins au cours de sa vie. Alors que le pourcentage de donneurs s’élève seulement à 2,5.

À la recherche de nouveaux donneurs

La période entre janvier et mars n’est généralement pas propice au don du sang. La recherche de nouveaux donneurs est donc un objectif des centres de transfusion. D’autant plus qu’un receveur ne peut plus donner son sang. Il en va de même pour les personnes de plus de 75 ans et celles atteintes d’un cancer. Parmi les autres restrictions, il y a l’âge: il faut avoir au moins 18 ans. Et il faut impérativement peser au moins 50 kg. «Les gens qui récoltent notre sang sont vraiment adorables, relance Beat Kindler. Ils ont pris le temps de nous expliquer toute la démarche. Ce sont des passionnés qui aiment leur métier.»

Samedi, les fans du LHC seront nombreux à donner de leur personne et de leur temps. Et peut-être auront-ils une pensée pour Thierry et pour toutes les personnes qui vivront encore de belles émotions grâce à leur don.

