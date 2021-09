Un disque étonnant – Les fantômes de Mick Strauss Échappé du groupe Moriarty, le guitariste Arthur B. Gillette plonge un peu plus en profondeur dans le mythe américain. Fabrice Gottraux

Arthur Bartlett Gillette, guitariste chez Moriarty, en solo dans «Southern Wave» sous le pseudonyme Mick Strauss. Léa Crespi

Ainsi commencent les fabuleuses aventures de Mick Strauss, Arthur Bartlett Gillette de son vrai nom, chanteur américain d’origine, français dans sa vie de tous les jours, guitariste et cofondateur du groupe country étrange Moriarty, compositeur pour le théâtre, la radio, le cinéma. Arthur est-il vraiment devenu Mick? Mick est-il encore Arthur?

Nous sommes en juin 2021. Un album voit le jour, «Southern Wave», une «vague sudiste». On dirait bien que cela se passe aux États-Unis. On dirait bien qu’on va s’amuser. La première piste s’intitule «Alien Libertine».

Guitare grêle, basse caoutchouc, voix mâchonnée, ainsi va le son. Puis les paroles: «Downtown, a war is raging/nobody knows how it will end/men don’t like to lose/aliens too drunk to win». Traduction rapide: «En ville, une guerre fait rage, personne ne sait comment elle va se terminer, les humains n’aiment pas perdre, les extraterrestres sont trop ivres pour gagner.» Et l’alien de la chanson de s’en aller danser toute la nuit.

Reconnaîtra-t-on dans cet extraterrestre jouisseur l’influence du «Ziggy Stardust» de David Bowie? D’ailleurs, Mick Strauss s’amuse à prendre la voix de la diva du glam rock. Ou était-ce plutôt Lou Reed qu’on a cru ressuscité? Peut-être Daniel Johnston, le bricoleur de chansonnettes bizarres, disparu lui aussi. «Alien Libertine», il faut voir le vidéo-clip: pure animation évoquant l’univers foutraque de la série «Rick & Morty». Cette fois, la coupe est pleine. Strauss-Gillette nage en plein délire science-fictionnel, se rapprochant inexorablement de «Mars Attack».

«Je suis très addictif. Je ne bois pas d’alcool, ni ne prends de drogue. Je ne regarde pas de série non plus.» Arthur B. Gillette, alias Mick Strauss, musicien

Ce qu’en pense Arhur B. Gillette? «Je suis très addictif. Je ne bois pas d’alcool, ni ne prends de drogue. Je ne regarde pas de série non plus, car si tel est le cas, je fais du binge.» Binge: «s’empiffrer», en anglais. Le mot idéal pour évoquer cet album: Mick Strauss s’est empiffré de tout ce que l’Amérique a pondu comme musique, du blues, du rock, du folk, de l’avant-rock, de l’après-blues, de la futuro-pop…

Sont-ce les années 80 qu’on entend là? Dans ce clavier qui rappelle les Stranglers? «Mick Strauss, c’est un groupe, et c’est moi le patron. Mais les collaborateurs amènent leurs propres vies.» Qu’ils soient de Bretagne ou de Baltimore, telle la violoniste et pianiste, également compositrice, Jennifer Eliz Hutt. Une fidèle dans l’entourage de Gillette, collaboratrice également de Will Oldham, alias Bonnie «Prince» Billy.

Et la voix de Gillette, alors… Américains d’origine, les parents d’Arthur B. Gillette se sont installés en Europe dans les années 60. Son père, qui œuvrait pour les Nations Unies, a du reste passé plusieurs années à Genève. Arthur B. Gillette, lui, est né à Paris. «Mon père, aujourd’hui disparu, venait du New Jersey. Il m’a appris un anglais qui, dans la grammaire et l’accent, évoque les années 60. De la même manière que dans les Appalaches, le parler écossais a perduré, c’est dans ce contexte qu’un accent évoquant Lou Reed revient à mon corps défendant.»

Le péché dans la peau

À Gillette, on lui a quand même demandé s’il s’appelait bien comme cela. «Il s’agit d’un patronyme huguenot, très rare en France. Culturellement, je me sens bien dans un environnement protestant. J’ai longtemps habité dans les Cévennes, c’est un autre rapport à la mort…»

La mort, voilà peut-être l’une des clés de l’œuvre de Mick Strauss… On écoute «Crying Mobile». «Voiture pleureuse», ou quelque chose approchant. Pour consoler les gens endeuillés. Plus loin, le titre «Sin Under Your Skin», le «péché dans la peau». «Je suis rigoriste, raconte Arthur B. Gillette. Le travail est important. Il me faut accomplir sur Terre quelque chose. Ce n’est pas de l’ambition mais une boulimie. Si vous saviez tout le temps qu’on a pris pour soigner les détails de cet album!»

Qui est Mick, finalement? «J’étais l’autre jour dans un train traversant à très grande vitesse les gares des banlieues parisiennes. J’avais un peu peur pour les gens sur les quais… Mick Strauss, c’est cette personne dans le train qui voit défiler même plus des paysages, mais des bouts de personnes. Comme un tableau de Francis Bacon. On passe devant des fantômes. En plus, il pleut, on voit les gouttes qui ruissellent sur la vitre.»

Mick Strauss va continuer sa vie. Sur scène aussi. «Mick Strauss est capable de tout! Ces dernières années, j’ai travaillé avec un collectif de jeunes chanteurs et auteurs de chansons autistes, Astéréotypie. J’ai été subjugué par leur totale absence de conscience de la réception de ce qu’ils font. Mick Strauss, lui aussi, fait fi de ce qu’on va penser de lui.»

