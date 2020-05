Histoire d’ici – 1907 – Les «fauteurs de troubles» d’Orbe et de Vevey sont punis L’accord survenu entre patrons et ouvriers chocolatiers a mis fin à la grève générale. Mais la réponse judiciaire ne tarde pas. Gilles Simond

La grève générale de 1907 et «l’assaut» contre les patrons vus à travers une caricature parue dans l’hebdomadaire satirique vaudois «Gribouille et Redzipet» en avril 1907. DR

Les grèves du mois de mars 1907, à Orbe, Bussigny, Lausanne, Vevey et Montreux, et la tentative de grève générale, une première, ont mis le canton de Vaud en ébullition pendant deux semaines. Une fois le mouvement stoppé, le calme revenu dans les rues et devant les usines, la vie semble reprendre son cours, inchangée.