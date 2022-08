Festival de Locarno – Les favoris aux Léopards d’or sont légion Cette année, la section Cinéastes du présent rivalisait de qualité avec la compétition officielle. Chacune d’entre elles décernera des Léopards samedi soir. Pascal Gavillet

L’incroyable «Nação Valente», de Carlos Conceição, de la poésie à l’horrifique. DR

La concurrence sera rude. Non seulement entre les films, lancés dans une course au Léopard d’or aux multiples favoris, mais surtout entre les sections, qui cette année rivalisent de richesses. Ainsi, entre le concours international et la section Cinéastes du présent, dévolue aux premiers et aux seconds films. Cette dernière commence vraiment à faire de l’ombre à la première, tant la qualité des métrages retenus est d’un niveau largement supérieur aux attentes. Il ne faut surtout pas s’en plaindre, puisque cela ne fait que multiplier les centres d’intérêt du Festival de Locarno. En compétition officielle, recherches formelles et préoccupations sociétales ont souvent régaté. Augurant de films capables de surprendre, dans le bon sens ou pas.