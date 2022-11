Les absents du Mondial 2022 – Les favoris loin d’être épargnés par les blessures Paul Pogba, N’Golo Kanté, Georginio Wijnaldum, Ben Chilwell... Les favoris du Mondial 2022 seront privés de quelques stars au Qatar, contraintes au forfait.

1 / 1 Le champions du monde 2018, Paul Pogba a déclaré forfait. AP

- Allemagne -

Timo Werner devait être l’avant-centre de l’Allemagne, mais une blessure à la cheville gauche va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’année civile.

Absent pendant quatre semaines dans les buts du Bayern Munich, Manuel Neuer (épaule) a effectué son retour samedi, comme Leroy Sané après une déchirure musculaire. En revanche, Thomas Müller n’a joué que des bribes de matches depuis la fin septembre en raison de problèmes récurrents à la hanche et au bassin.

Enfin, dans le secteur défensif, Antonio Rüdiger, gêné à une hanche selon la presse, ne devrait pas jouer les deux derniers matches du Real Madrid.

- Angleterre -

En Angleterre, les blessés sont concentrés dans le secteur défensif. Samedi, Ben Chilwell a été le premier à jeter définitivement l’éponge après un scanner de ses ischios-jambiers, alors que son coéquipier Reece James, même s’il ne rejouera pas avant l’annonce de la sélection le 10 novembre, espère encore figurer sur la liste.

Sensiblement au même poste, Kyle Walker pourrait être remis à temps, tout comme son coéquipier de Manchester City, Kalvin Phillips.

- Argentine -

«L’inflammation au tendon d’Achille» qui touche Lionel Messi a sans doute fait frissonner les fans de l’Albiceleste. Mais la Pulga est attendue pour le prochain match du Paris SG, dimanche. Le défenseur central Christian Romero (blessure musculaire) ne rejouera pas avec Tottenham avant le Mondial mais devrait pouvoir tenir sa place en sélection, comme Angel Di Maria, de retour avec la Juventus.

Paulo Dybala est absent depuis sa blessure le 9 octobre, mais il n’est pas exclu qu’il soit dans le groupe de l’AS Rome dimanche. Cela paraît plus compliqué pour Giovani Lo Celso: l’ailier de Villarreal est sorti blessé le 30 octobre, se plaignant d’une cuisse. Le meilleur des scénarios serait un retour en huitièmes.

- Belgique -

La Belgique s’inquiète pour son buteur Romelu Lukaku: l’attaquant de l’Inter connaît une rechute à une blessure à une cuisse et se soigne en Belgique. Certains médias l’annoncent forfait pour Belgique-Canada le 23 novembre.

Alexis Saelemaekers (AC Milan), blessé à un genou, risque lui de ne pas être rétabli à temps. Thomas Meunier (Borussia Dortmund), victime d’une fracture de la pommette, a manqué cinq matches mais garde l’espoir d’être au rendez-vous.

- Brésil -

L’attaquant Richarlison, touché au mollet, devrait reprendre l’entraînement collectif dans les jours qui viennent avec Tottenham et figure bien dans la liste de Tite dévoilée lundi, comme Lucas Paqueta, de retour sur les terrains avec West Ham, et Gleison Bremer, titulaire avec la Juve dimanche.

- Espagne -

L’Espagne est épargnée: seul Eric Garcia (gêne musculaire) et Mikel Oyarzabal, de retour à l’entraînement après une longue blessure à un genou, sont fragiles. Mais ils postulent.

- France -

Champions du monde 2018, Paul Pogba et N’Golo Kanté ont déclaré forfait. Le sélectionneur Didier Deschamps scrute avec inquiétude le rétablissement de deux défenseurs importants: Raphaël Varane (cuisse) et Presnel Kimpembe (tendon d’Achille). Le premier ne rejouera pas, a priori, avec Manchester United avant le Mondial. Le second, en revanche, est espéré avec le PSG dimanche. D’autres joueurs restent fragiles: Jules Koundé (gêne musculaire à une cuisse) et Karim Benzema, absent lundi avec le Real. Mike Maignan est de son côté incertain (mollet).

- Pays-Bas -

Georginio Wijnaldum, victime d’une fracture à un tibia, a déclaré forfait. Mais les Pays-Bas sont globalement épargnés: Martin De Roon (cuisse) est revenu à la compétition ce week-end, et Matthijs de Ligt (genou) devrait être de retour samedi avec le Bayern.

- Portugal -

Pepe, 39 ans, est éloigné des terrains depuis début octobre. «Une vilaine blessure», selon son entraîneur à Porto, Sergio Conceiçao, pessimiste sur ses chances de sélection. L’attaquant Diogo Jota est déjà forfait: «On parle en mois», avait expliqué l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp après sa blessure mi-octobre à un mollet. Le gardien Pedro Neto et le défenseur Ricardo Pereira ont également déclaré forfait.

- Son, Davies, Vlahovic... -

Victime d’une «fracture orbitaire», le Sud-Coréen Heung-min Son craint le pire, mais la porte reste ouverte vers le Qatar. Le Sénégal devra faire sans Bouna Sarr (genou), tandis que le Danemark compte bien sur Andreas Christensen (cheville), appelé lundi dans la liste. Le Canada, de son côté, s’inquiète pour Alphonso Davies (cuisse), mais son club a assuré que son Mondial n’était «pas en danger». La star serbe de la Juve, Dusan Vlahovic, victime d’une pubalgie, est espérée cette semaine.

Enfin, l’Uruguay craint une absence d’Edinson Cavani, touché à une cheville mais qui devrait revenir à temps. Ronald Araujo (Barcelone), sérieusement blessé fin septembre à une cuisse, est actuellement en négociations pour rejoindre sa sélection malgré tout.

