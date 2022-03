Recrutement militaire en Suisse – Les femmes à la conquête de l’armée Depuis son ouverture à la mixité en 1986, jamais l’armée suisse n’a accueilli autant de femmes dans ses rangs. Rencontre avec quelques-unes de ces volontaires. Emilien Ghidoni

Cela fait plusieurs années que les femmes se font plus nombreuses au recrutement militaire. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour l’égalité, 2021 fut une année faste au sein de l’armée suisse. En douze mois, pas moins de 727 femmes se sont présentées au recrutement. Cela représente une augmentation de 56% par rapport à l’année 2020 et la tendance n’est pas nouvelle. Bien que parfois critiquée pour l’accueil qu’elle leur réserve, l’armée suisse semble bel et bien de plus en plus attrayante pour de nombreuses recrues féminines.